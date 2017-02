Nullnummer im Ostderby: Dresden und Union verpassen Sieg

0:0 - und damit erstmal kein Verlierer. Aber wem reicht das Remis letztlich mehr: Aufsteiger Dynamo Dresden oder Union Berlin? In der Tabelle festigten beide ihre Plätze in unmittelbarer Reichweite der ersten Drei. Sie verpassten aber auch, noch näher ran zu rücken.

Dresden (dpa) - Kein Sieger im Ost-Duell, den ganz großen Schritt verpasst, aber wenigstens einen Punkt näher an die Aufstiegsränge: Dynamo Dresden und der 1. FC Union Berlin haben nur 0:0 gespielt. Beide Mannschaften ließen am Sonntag vor 30 153 Zuschauern in Dresden nicht viele Chancen zu. Bei einer Niederlage wäre der Kontakt zur Spitze der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal abgerissen. So aber verteidigte Union wenigstens den vierten Platz mit 32 Punkten und Dresden unter dem ehemaligen Union-Coach Uwe Neuhaus Rang fünf mit 31 Zählern. Die Ausrutscher der Konkurrenz konnte beide Mannschaften damit aber nicht nutzen.