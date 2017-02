Für Kreilach ist Ostderby in Dresden ein Sechs-Punkte-Spiel

Das mit Spannung erwartet Ostderby zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Union dürfte am Sonntag mit knapp 30 000 Zuschauern ausverkauft sein. Die rund 3000 Karten für den Gästeblock waren schon nach wenigen Stunden vergriffen. Für die Heimbereiche gibt es am Spieltag nur noch wenige Tickets.

Der Bedeutung des Aufeinandertreffens zweier DDR-Uralt-Rivalen kann sich auch Unions Mittelfeldspieler Damir Kreilach nicht entziehen, obwohl er aus Kroatien stammt. «Ich weiß wie jeder Union-Fan, was dieses Spiel bedeutet», sagte der Ex-Kapitän. «Es ist ein Ost-Derby, in dem es eigentlich um sechs Punkte geht. Wir müssen voll konzentriert sein. Ich habe gegen Dresden in drei Spielen noch nicht verloren.»