Zwei Fußgänger schwer verletzt

Zwei Fußgänger sind in der Nacht zu Samstag in Berlin bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste das Auto eines 25-Jährigen am Freitagabend beim Linksabbiegen einen 24-Jährigen, als dieser im Berliner Stadtteil Mariendorf eine Ampel überquerte. Der Fußgänger stieß zunächst mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und fiel dann auf die Straße. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Ein Urintest bei dem Fahrer reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde daraufhin Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 0.30 Uhr erfasste ein 56-Jähriger mit seinem Taxi einen 22-jährigen Touristen in Berlin-Mitte. Der Fußgänger soll nach Zeugenangaben versucht haben, die Karl-Liebknecht-Straße an einer roten Ampel zu überqueren, wie die Polizei mitteilte. Er wurde mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrer blieben in beiden Fällen unverletzt.

Letzte Änderung: Samstag, 4. Februar 2017 12:51 Uhr

Quelle: dpa

