Pfefferspray-Attacke in der U-Bahn

Am frühen Samstagmorgen ist ein 26-Jähriger von einem Unbekannten in der U-Bahn angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, sind der Mann und seine Begleiterin am Bahnhof Heinrich-Heine-Straße ausgestiegen. Ein unbekannter Mitfahrer folgte ihnen und sprühte ihm nach einem Faustschlag Pfefferspray ins Gesicht. Danach fuhr er mit dem gleichen Zug unerkannt davon. Rettungskräfte spülten dem Angegriffenen vor Ort die Augen aus.

Der Täter gehörte zu einer Gruppe Jugendlicher, die der 26-Jährige zuvor gebeten hatte, ihre Musik leiser zu machen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei hat bei der BVG veranlasst, das Videomaterial der Überwachungskameras für weitere Ermittlungen zu sichern. In den vergangenen Monaten ist es in der Berliner U-Bahn immer wieder zu Übergriffen gekommen.

Letzte Änderung: Samstag, 4. Februar 2017 12:51 Uhr

Quelle: dpa

