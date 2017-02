dpa

Grütters erwartet wegen Trump Politisierung der Berlinale

Nach den umstrittenen Einreiseverboten von US-Präsident Donald Trump rechnet Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) mit einer Politisierung der Berlinale. «Das Dichtmachen der Grenzen in den USA hat sehr direkte Auswirkungen auf das internationale Filmgeschäft und auf das Kulturleben in Deutschland», sagte Grütters vor Beginn der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin (9. bis 19. Februar) in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Es ist selbstverständlich, dass dieses Thema alle Künstler umtreiben wird.» Trump hatte ein Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten verhängt.

Bei dem am Donnerstag beginnenden Festival sind 400 neue Filme aus aller Welt zu sehen, im vergangenen Jahr wurden fast 340 000 Tickets verkauft.

