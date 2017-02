Mitgliederzuwachs bei Berliner Parteien: CDU verliert

Die meisten Berliner Parteien können sich über Mitgliederzuwachs freuen. SPD, Linke, Grüne, AfD und FDP zählten am Ende des Wahljahrs 2016 mehr Anhänger mit Parteibuch, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dagegen musste die CDU einen Rückgang hinnehmen. Mitgliederstärkste Partei bleibt die SPD, die nach der Abgeordnetenhauswahl eine Koalition mit Linken und Grünen einging. Zum 31. Dezember 2016 zählte sie 17 177 Mitglieder - knapp 300 mehr als ein Jahr zuvor.

Die CDU - nunmehr in der Opposition - hatte an dem Stichtag 12 200 Mitglieder. Das bedeutet ein Minus von 100. Ein Parteibuch der Linken hatten zuletzt 7508 Berliner, 61 mehr als vor Jahresfrist. Viel deutlicher steigern konnten die Grünen ihre Mitgliederzahl: Um 571 oder gut 11 Prozent auf 5717. Die FDP legte per Saldo um 142 Mitglieder auf 2636 zu. Bei der AfD liegt die prozentuale Steigerung 2016 am höchsten: 1180 Mitglieder nach 925 ein Jahr zuvor - das entspricht einem Plus von gut 27 Prozent.