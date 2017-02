Tourist bricht auf Straße zusammen und stirbt

Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme ist ein Tourist aus Brandenburg in Weißenborn (Saale-Holzland-Kreis) auf der Straße zusammengebrochen und gestorben. Passanten fanden den 79 Jahre alten Mann am Freitagabend leblos vor, wie die Polizei in Stadtroda am Samstag mitteilte. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor.

Letzte Änderung: Samstag, 4. Februar 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

