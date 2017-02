Herrenloser Koffer legt Verkehr am Alexanderplatz lahm

Die Polizei hat wegen eines unbeaufsichtigten Koffers den Bahnhof Alexanderplatz geräumt und den Zugverkehr unterbrochen. Spezialkräfte und ein Roboter rückten an.

Berlin (dpa/bb) - Ein herrenloser Koffer hat am Freitag den Verkehr am Bahnhof Alexanderplatz zwischenzeitlich lahmgelegt. Der Inhalt des Gepäckstücks habe sich letztendlich als harmlos herausgestellt, teilte die Bundespolizei am Nachmittag mit. Zuvor hatte die Polizei das gesamte Bahnhofsgebäude geräumt und den S- und Fernbahnverkehr an dem hochfrequentierten Bahnhof unterbrochen. Auch die Zugänge zur U-Bahn waren geschlossen worden.