Entwarnung am Alexanderplatz: Herrenloser Koffer harmlos

Von dem am Bahnhof Alexanderplatz gefundenen herrenlosen Koffer geht keine Gefahr aus. «Im Koffer befand sich Kleidung», twitterte die Bundespolizei am Freitagnachmittag. Der Bahnhof werde wieder freigegeben. Die Polizei hatte den Bahnhof geräumt und den Zugverkehr unterbrochen, nachdem der Koffer am Nachmittag gefunden worden war. Auch die Zugänge zu den U-Bahnhöfen waren wegen des Einsatzes gesperrt. Spezialkräfte hatten anschließend den verdächtigen Gegenstand untersucht.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 18:00 Uhr

