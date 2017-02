dpa

Berliner CSD-Parade will Flagge gegen Rechts zeigen

Die schwul-lesbische Parade zum Berliner Christopher-Street-Day (CSD) will klare Kante gegen Rechts zeigen. Das Motto der Parade am 22. Juli lautet «Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts», wie der Berliner CSD-Verein am Freitag mitteilte. Die politische Richtung sei schnell klar gewesen, am Ende sei lediglich über Feinheiten in der Formulierung diskutiert worden. Beim CSD gehen jährlich Hunderttausende Menschen auf die Straße, um für mehr Rechte zu demonstrieren und zu feiern.

