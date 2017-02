Sicher und günstiger nach Hause: Taxi-Tickets für Jugendliche

Taxifahren zum halben Preis - mit dieser Aktion der AOK können Eltern in Brandenburg wohl besser schlafen.

Potsdam (dpa/bb) - Junge Nachtschwärmer in Brandenburg kommen auch 2017 zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause. Die «Fifty-Fifty-Tickets» für Taxifahrten sind ab Montag in den Servicecentern der AOK Nordost erhältlich, wie die Krankenkasse mitteilte. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren können die Tickets an Wochenenden und Feiertagen sowie deren Vorabenden zwischen 20.00 und 8.00 Uhr für Fahrten in Brandenburg nutzen.