Brandenburger SPD sieht sich in Aufbruchstimmung

Nach der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz sieht sich die SPD in Brandenburg im Aufwind. Seit der Verkündung der Kandidatur von Schulz seien 90 Mitgliedsanträge eingegangen, davon 10 allein in den ersten Februartagen, sagte der stellvertretende Landesgeschäftsführer Matthias Beigel am Freitag auf Anfrage.

«Der Trend hält an», sagte Beigel. «Seit Anfang der 90er Jahre gab es noch nie so viele Eintritte in so kurzer Zeit.» In den Ortsverbänden spüre man eine Aufbruchstimmung - das mache Mut für den Wahlkampf für den Bundestag. Der «Schulz-Effekt» hatte der SPD bundesweit neue Mitglieder eingebracht.

In Brandenburg engagierten sich zuletzt mehr als 20 000 Menschen in Parteien. Zum Jahreswechsel zählte die SPD 6040 Mitglieder, knapp 40 mehr als ein Jahr zuvor. Die Linke war zuletzt mitgliederstärkste Partei mit gut 6200 Anhängern, die CDU zählte knapp 6000 Mitglieder. FDP, Grüne und AfD lagen bei jeweils etwas über 1000 Mitgliedern.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

