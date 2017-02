Rund 50 Bahn-Baustellen in der Region in diesem Jahr

Bahnfahrgäste in Berlin und Brandenburg müssen sich in diesem Jahr auf rund 50 größere Baustellen auf dem Schienennetz einstellen. So beginnt an diesem Donnerstag der Umbau des Karower Kreuzes, der mit Streckensperrungen und Umleitungen verbunden sein wird, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Auch am Ostkreuz wird weitergebaut. Dort werde aber Ende des Jahres auch ein neuer Bahnsteig für den Regionalverkehr eröffnet, sagte der Konzernbevollmächtigte für das Land Berlin, Alexander Kaczmarek, am Freitag. Im vergangenen Jahr sei die Pünktlichkeitsquote trotz vieler Baustellen verbessert worden - im Regionalverkehr im Vergleich zu 2015 um 1,3 Prozentpunkte auf 94,4 Prozent pünktlicher Züge.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

