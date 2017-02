dpa

Regionale Treffen umrahmen Kirchentag

Der Evangelische Kirchentag in Berlin und Wittenberg wird aus Anlass des Reformationsjubiläums von sechs regionalen Kirchentagen begleitet. Vom 25. bis 28. Mai sind bei den Treffen in Leipzig, Magdeburg, Halle/Eisleben, Dessau-Roßlau, Weimar/Jena und Erfurt zusammen 2000 Veranstaltungen geplant, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Sie erwarten bis zu 100 000 Besucher, davon allein 50 000 in Leipzig. Geboten werden geistliche Veranstaltungen, Konzerte, Kunstprojekte und andere Events. Anschließend sollen die Teilnehmer zum Open-Air-Abschlussgottesdienst des «großen» Kirchentages am 28. Mai auf die Elbwiesen in Wittenberg kommen.

