dpa

Trotz Müdigkeit: ALBA-Serien sollen in Bonn halten

Nur vier Tage nach dem bitteren Eurocup-Aus in Malaga steht für ALBA Berlin in der Basketball Bundesliga die nächste Bewährungsprobe an. Am Sonntag (15.30 Uhr) müssen die Berliner beim Dauerrivalen Telekom Baskets Bonn antreten. «Das Spiel in Malaga hat viel Kraft gekostet, weil wir da bis ans Limit gehen mussten. Das hat Spuren hinterlassen. Deshalb wird das ein sehr schweres Spiel für uns», erklärt Manager Marco Baldi.

Bonn konnte sich die ganze Woche vorbereiten. «Die sind ausgeruht. Für uns blieb kaum Zeit, überhaupt mal zu trainieren», bemerkte Baldi. Zudem trugen einige ALBA-Spieler im Mittwoch-Spiel leichte Blessuren davon. Ob alle am Sonntag spielen können, ist noch offen. Für ALBA ist das Duell als Tabellenfünfter beim Tabellensiebten Bonn im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung enorm wichtig. «Wir haben die Verbindung zur Bundesligaspitze hergestellt und wollen die auch halten», betonte Baldi. Der Manager fordert deshalb maximale Konzentration: «Die haben sich als Team gefunden, sind sehr heimstark und haben sogar die Bayern deutlich geschlagen.»

Das Momentum spricht aber für ALBA. Die Berliner gewannen zuletzt zehn Ligaspiele in Serie und von den letzten sieben Auftritten in Bonn ging nur einer verloren.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 12:23 Uhr

