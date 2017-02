Leiche in Grünanlage gefunden: Mordkommission ermittelt

In einer Grünanlage in Berlin-Britz ist ein toter Mann gefunden worden. «Die Hintergründe sind noch völlig unklar», sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Nach dem Fund der Leiche am Donnerstag machten sich Kriminaltechniker auf den Weg in die Ballinstraße und sicherten Spuren. Eine Mordkommission ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen