Alternde Bevölkerung: Immer mehr Berliner leben mit Krebs

Die Überlebensraten bei Krebserkrankungen werden größer. Aber die Neuerkrankungen in Berlin nehmen auch zu.

Berlin (dpa) - In Berlin leben deutlich mehr Menschen mit Krebs als noch vor zehn Jahren. Nach den jüngsten Zahlen für Ende 2014 wohnten 40 300 Männer und 48 900 Frauen in der Hauptstadt, bei denen in den vergangenen zehn Jahren eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Das entspricht 2,4 Prozent der männlichen und 2,7 Prozent der weiblichen Bevölkerung, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit zum Weltkrebstag an diesem Samstag mitteilte. Ende 2004 hatten 25 600 Männer (1,5 Prozent) und 31 800 Frauen (1,8 Prozent) eine Krebsdiagnose erhalten.