Sicherer Heimweg: Taxi-Tickets für Nachtschwärmer

Junge Nachtschwärmer in Brandenburg kommen weiterhin zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause. Die «Fifty-Fifty-Tickets» für Taxifahrten sind auch 2017 in den Servicecentern der AOK Nordost erhältlich, wie die Krankenkasse auf ihrer Internetseite mitteilt. Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren können die Tickets an Wochenenden und Feiertagen sowie deren Vorabenden zwischen 20.00 und 8.00 Uhr für Fahrten in Brandenburg nutzen. Die Tickets wurden 1995 eingeführt - wegen der hohen Zahl junger Verkehrstoter. Das Modell gilt als Erfolg und wurde auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern übernommen.

Letzte Änderung: Freitag, 3. Februar 2017 06:20 Uhr

