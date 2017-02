dpa

Mückenforscherin kartiert die kleinen Plagegeister

Der bundesweite Mückenatlas füllt sich. Privatleute hätten im vergangenen Jahr mehr als 7250 Briefe und Päckchen mit Exemplaren der stechenden Insekten eingeschickt, berichtete Doreen Walther, Mückenforscherin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Märkisch-Oderland). Rund 33 500 Mücken hat die Biologin nach Art und Herkunft bereits bestimmt und kartiert. Gemeinsam mit dem Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) arbeitet das ZALF seit mehr als vier Jahren an der Erfassung der in Deutschland vorkommenden und einwandernden Mückenarten.

Noch immer bekomme sie Einsendungen aus der Saison 2016, erzählte die Biologin. In Dach- und Kellerräumen sowie unter Holzstapeln überwinternde Mücken würden eingesammelt und eingeschickt.

