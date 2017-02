Neue Initiative soll junge Menschen für Museen begeistern

Eine Initiative der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Kulturstiftung des Bundes in Halle soll mehr junge Menschen für Museen begeistern. Die «lab bode - Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen» solle dazu Veränderungen anstoßen, teilte die Kulturstiftung am Donnerstag mit. Dafür stelle sie von 2016 bis 2020 insgesamt 5,6 Millonen Euro zur Verfügung.

Die Initiative besteht laut Kulturstiftung aus zwei Teilen: Einem Vermittlungslabor am Bode-Museum in Berlin, wo bis Ende 2020 mit neun Berliner Schulen experimentiert wird, sowie einem bundesweiten Volontärsprogramm an 21 weiteren Museen, wo die neuen Ideen in der Praxis erprobt werden.

In einer ersten Runde hat eine Fachjury der Kulturstiftung elf Museen zur Förderung empfohlen: Das Lindenau-Museum Altenburg, das Lenbachhaus München, das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, das Museum Abteiberg Mönchengladbach, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Ulmer Museum, die Kunsthalle Bremen, das Kunstmuseum Stuttgart, das Museum für Gegenwartskunst Siegen, das Neue Museum - Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg sowie die Kunsthalle Mannheim.

