Turner Bretschneider zum zweiten Mal operiert

Olympia-Turner Andreas Bretschneider hat am Donnerstag seine zweite Schulteroperation innerhalb von sechs Wochen gut überstanden. «Die Supraspinatussehne war zu mehr als 90 Prozent gerissen. Sie ließ sich aber gut nähen und ist jetzt wieder fest», sagte der Chemnitzer nach dem Eingriff in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

«Ab Montag werde ich mit der Reha weitermachen, dabei bin ich so cirka 70 Prozent in Chemnitz und 30 Prozent in München», teilte Bretschneider mit, der dem bisher schwierigsten Element der Turn-Geschichte (Doppelsalto mit Doppelschraube) seinen Namen gab. Sein Saison-Ziel ist nun die WM im Oktober in Montreal. Dort will er zu den besten Reck-Turnern gehören.