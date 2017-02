dpa

Tesafilm und Tacker: Balbina beim Schneidern pragmatisch

Sängerin Balbina ist für ihre eigenwilligen Bühnen-Outfits bekannt. Ob Glockenkleid oder Kostüm aus Neopren - die typische Balbina-Mode entsteht in der Regel recht pragmatisch, wie die 33-Jährige («Über das Grübeln») der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte. «Auch Tesafilm und Tacker müssen manchmal her», so die Berlinerin weiter. «Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein schneiderisches oder designerisches Talent habe.» Vielmehr wisse sie immer ganz genau, wie sie das jeweilige Lied gerne inszenieren würde und welches Outfit dafür nötig ist.

Schnittmuster oder etwas Ähnliches gibt es jedenfalls nicht. «Ist alles ausgedacht, ist alles schief und krumm und hat Fehler drin», verrät sie. Doch die seien auch ganz leicht zu kaschieren. Wenn Balbina nicht selbst an der Nähmaschine sitzt, arbeitet die Musikerin mit einer Designerin zusammen, die ihre Ideen umsetzt oder hilft, wenn sie beim Schneidern nicht weiterkommt. Fragen Fans manchmal, ob man ihre besonderen Modestücke irgendwo kaufen kann? Das weniger, «aber ich werde oftmals gefragt, ob man das mal anfassen kann».

