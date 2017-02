Urteil: Umstrittene Autonomen-Kneipe bleibt vorerst

Vor dem Gericht in Berlin patrouillieren Polizisten, einer mit Hund. Drinnen werden Taschen kontrolliert. Die Richter wollen aus Sicherheitsgründen ihre Namen nicht nennen. Doch der Prozess um die Räumung eines Treffs von Linksautonomen endet anders, als es viele erwartet haben.

Berlin (dpa/bb) - Im Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe «Kadterschmiede» in Berlin-Friedrichshain hat das Landgericht zunächst gegen eine Räumung entschieden. Mit einem Versäumnisurteil wurde am Donnerstag die Klage des Hauseigentümers der Rigaer Straße 94 - einer Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien - vorläufig abgewiesen. Die Auseinandersetzung dürfte weitergehen. Der Eigentümer-Anwalt will Einspruch einlegen.