Videoüberwachung von Anis Amri schon im Juni beendet

Die Berliner Polizei hat die Videoüberwachung des späteren Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri nach rbb-Informationen früher beendet als bisher bekannt. Bereits im Juni 2016 seien diese Maßnahmen von der Polizei eingestellt worden, drei Monate bevor die Staatsanwaltschaft das Ende der Überwachung angeordnet habe, berichtete am Mittwoch die rbb-«Abendschau». Zu dieser Auskunft habe das Verwaltungsgericht Berlin den Polizeipräsidenten auf Klage des Senders verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Tunesier Amri hatte am 19. Dezember bei dem Terroranschlag in Berlin zwölf Menschen getötet und rund 50 teils schwer verletzt. Er wurde wenige Tage später auf der Flucht von Polizisten in Italien erschossen.