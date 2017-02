dpa

Delikate Heimpremiere und ein Dardai-Appell

Noch will Hertha-Coach Dardai von einem schwachen Start ins Jahr nichts wissen. Doch das erste Heimspiel ist für die Berliner das wichtigste seit längerer Zeit. Und jetzt bleibt auch noch der Fan-Zuspruch aus. Wenigstens personell gibt es einiges Positive.

Berlin (dpa) - Zwei bittere Niederlagen zum Jahresstart, dazu ein halbleeres Olympiastadion im ersten Heimspiel 2017: Hertha BSC steht gegen Kellerkind FC Ingolstadt 04 vor einer delikaten Aufgabe. «Wir sind unter Druck, wir müssen gewinnen. Das ist normal im Sport», erklärte Pal Dardai anders als noch zu Wochenbeginn zur Partie des Tabellen-Sechsten gegen den Sechzehnten am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Danach ist unser Programm sehr schwierig», verwies der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten auf die weiteren Aufgaben in Dortmund (Pokal), auf Schalke sowie gegen Bayern und Frankfurt.

Dardai wehrte sich am Donnerstag allerdings energisch dagegen, dass nach der starken Hinrunde mit 30 Punkten zwei Ausreißer in Leverkusen (1:3) und in Freiburg (1:2) schon reichen, um wieder die Schreckensszenarien einer traditionell schwachen Hertha-Rückrunde aufgezeichnet zu bekommen. «Ich bin der Letzte, der etwas schönredet. Aber immer frühzeitig über einen schlechten Start sprechen nach zwei Spielen, finde ich nicht in Ordnung. Das lasse ich mir und der Mannschaft auch nicht einreden», betonte Dardai. «Keiner lässt sich hängen. Es gibt nichts, worüber ich schimpfen sollte.»

Von den bisher erreichten 30 Punkten haben die Berliner 21 im heimischen Olympiastadion geholt. Allerdings erwartet Hertha am Samstag nur rund 35 000 Fans. Dardai appellierte an die Hertha-Anhänger, ins Stadion zu kommen und auch allen Streit zu Hause zu lassen. Ultra-Gruppen hatten zuletzt die Hertha-Chefetage wegen einer vermeintlichen Nichtbeachtung der Traditionen bei einer Neuausrichtung des Vereins kritisiert. «Es ist wichtig, dass die Mannschaft die Unterstützung spürt. Das ist wie früher in der Schule: Wenn die Mädchen geguckt haben, hast du mehr gegeben», sagte er. «Wir versuchen, so zu spielen, dass alle Fans stolz nach Haus gehen.»

Der Trainer kann für die Heimpremiere des Jahres mit Toptorjäger Vedad Ibisevic und wahrscheinlich auch mit Genki Haraguchi planen. Ibisevic, mit acht Treffern der beste Saison-Schütze, kehrte nach einer Erkältung am Donnerstag ins Training zurück. Der schnelle Japaner Haraguchi soll nach einer Trainingsverletzung am Freitag wieder mit dem Team üben, stellte Dardai in Aussicht: «Wir müssen ihn richtig testen. Wenn alles gut läuft, ist er dabei.»

Dagegen steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Marvin Plattenhardt (Infekt) ein Fragezeichen. Mitchell Weiser (Rückenprobleme) fällt ohnehin aus. Niklas Stark ist gelb-gesperrt. Für ihn soll Sebastian Langkamp in die Innenverteidigung rücken. «Wir haben die Trainingsmethodik umgestellt», verriet Dardai: «Mehr Dynamik, mehr Sprints. Durch die hohe Geschwindigkeit und die Zweikämpfe sollen die Spieler Selbstvertrauen bekommen.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 2. Februar 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen