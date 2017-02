Vermeintlicher Terror-Verdächtiger: Misshandlungsvorwürfe

Der Mann, der nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche irrtümlich als Attentäter festgenommen wurde, erneuert in der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag) Misshandlungsvorwürfe gegen die Berliner Polizei. Nach dem Bericht beklagt der Pakistaner unter anderem, dass er auf nackten Füßen und von Polizisten niedergedrückt eine halbe Stunde lang in seiner Zelle verharren musste und kaum atmen konnte. Zuvor habe ein Polizist auf ihn gezeigt und eine Geste des Halsabschneidens gemacht. Das habe er als Todesdrohung verstanden. Die Berliner Polizei widersprach am Mittwoch dieser Darstellung. Es habe keine Misshandlungen gegeben, sagte ein Sprecher.

Ende Dezember hatte der Pakistaner der britischen Zeitung «The Guardian» gesagt, dass Berliner Polizisten ihn geschlagen hätten. Auch diese Aussage hatte die Polizei damals dementiert. Der Mann kam nach dem Terroranschlag am 19. Dezember schnell wieder frei, weil er der falsche Verdächtige war. Der Attentäter Anis Amri wurde später in Italien erschossen.

Laut «Guardian» hatte der Pakistaner mit dem Blatt gesprochen, um bekannter zu machen, dass er unschuldig sei. Demnach fürchte er in Deutschland um sein Leben. Der Mann stammt aus der armen und unruhigen Provinz Baluchistan. Dort sind viele Extremistengruppen aktiv.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen