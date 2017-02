dpa

Krankenhäuser bekommen 70 Euro mehr pro Patient

Brandenburgs Krankenhäuser bekommen 2017 rund zwei Prozent mehr Geld pro Patient. Für jeden stationären Fall zahlen Krankenkassen in diesem Jahr im Durchschnitt 3348 Euro, etwa 70 Euro mehr als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung der Krankenkassenverbände und der Krankenhausgesellschaft des Landes am Mittwoch. Auf Grundlage dieses sogenannten Basisfallwerts werden die Kosten für einzelne Leistungen berechnet.

Krankenhäuser erhalten in verschiedenen Bundesländern für die gleichen Leistungen unterschiedlich viel Geld. Durch jährliche Erhöhungen sollen die Zahlen deutschlandweit angeglichen werden. Brandenburg liegt in diesem Jahr weiter leicht unter dem bundesweit errechneten Fallwert von 3376 Euro. Spitzenreiter in Deutschland ist dagegen Rheinland-Pfalz, wo es pro Patient im Schnitt rund 200 Euro mehr als in Brandenburg gibt.

