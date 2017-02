Deutsche Schwimm-Meisterschaften vom 15. bis 18. Juni

Der Termin für die deutschen Schwimm-Meisterschaften in diesem Jahr steht fest. Vom 15. bis 18. Juni finden die Titelkämpfe in Berlin statt. Die Hauptstadt ist damit zum 14. Mal nacheinander Austragungsort der nationalen Meisterschaften. Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband am Mittwoch mit.

Fünf Wochen nach den Wettkämpfen in Berlin geht es dann bei den Weltmeisterschaften in Budapest um die Medaillen. Da die Nominierungskriterien noch nicht feststehen, ist auch die genaue Rolle der deutschen Meisterschaften bei der Vergabe der WM-Tickets noch nicht bekannt.

In den Vorjahren mussten die Normzeiten der deutschen Meisterschaften bei einem weiteren Wettkampf bestätigt werden. Erstmals seit Jahren sind die Titelkämpfe zeitlich wieder deutlich näher an das Großereignis herangerückt. Der Verband kam damit der Forderung vieler Trainer und Athleten nach.

