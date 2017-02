Vogelgrippe breitet sich in Brandenburg weiter aus

Angespannte Situation für Geflügelhalter zwischen Elbe und Oder: Immer mehr Fälle der Geflügelpest werden gemeldet.

Neuhardenberg (dpa/bb) - In einem weiteren Geflügelzuchtbetrieb in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) sind Anzeichen für eine Geflügelpestinfektion gefunden worden. 2500 Pekingenten sollen am Donnerstag vorsorglich getötet werden, bestätigte ein Kreissprecher einen Bericht der «Märkische Oderzeitung» (Online). Der Betrieb befinde sich in unmittelbarer Nähe zu einer Entenzucht, wo zu Wochenbeginn der H5N8-Virus nachgewiesen, ein Sperrkreis eingerichtet und 27 000 Tiere getötet wurden. Abschließende Laborergebnisse liegen im neuen Fall aber noch nicht vor.