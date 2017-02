Sexuelle Diskriminierung: Land wendet sich an Betroffene

Im Kampf gegen Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen in Brandenburg tauscht sich die Landesregierung mit Betroffenen und Engagierten aus. Gemeinsam wolle man in diesem Jahr einen Aktionsplan erarbeiten, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Es solle darum gehen, einen gesellschaftlichen Wandel «hin zu Akzeptanz, Respekt, Wertschätzung und vor allem Dialog» zu erreichen. Damit werde ein Beschluss des Landtags sowie ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Erstellt werde der Plan etwa über eine onlinebasierte Dialog-Plattform und öffentliche Dialogveranstaltungen, hieß es weiter.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

