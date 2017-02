Grüne: Land muss Bahnstrecke notfalls selbst bezahlen

In die Debatte um den Verkauf der Bahnstrecke Templin-Joachimsthal hat sich nun die Landtagsfraktion der Grünen eingeschaltet. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Michael Jungclaus forderte am Mittwoch, dass das Land notfalls die 27,5 Kilometer lange Strecke selbst erwirbt, wenn Interessenten kein zukunftsfähiges Konzept vorlegten. Die DB Netz wolle zwar die Bewerber bevorzugt behandeln, die die öffentliche Infrastruktur erhalten wollen. «Nach dem Verkauf hat die Bahn aber de facto keinerlei Einfluss mehr», hob der Grünen-Politiker hervor.

Die Verwaltungsspitzen verschiedener Nordbrandenburger Kommunen hatten sich in einem Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) beklagt, dass sie von der Bahn nicht über deren Verkaufsabsichten und die Ausschreibung informiert wurden. So verlangte der Templiner Bürgermeister Detlef Tabbert (Linke), dass sich Woidke einschalte und sich für einen Verkaufsstopp stark macht.