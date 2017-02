dpa

Signalstörung beeinträchtigt Regionalzugverkehr

Eine Signalstörung im Havelland nahe Falkensee hat den Regionalzugverkehr beeinträchtigt. Die Ostdeutsche Eisenbahn, die die Linie RE2 Cottbus-Berlin-Wittenberg betreibt, meldete am Mittwochmorgen Verspätungen von bis zu einer halben Stunde. Ihre Züge wurden aufgrund der Störung nur eingleisig an der Problemstelle vorbeigeschleust, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Die Züge der Deutschen Bahn der Linien RB10, RB14 wurden über Wustermark umgeleitet, so dass es Verspätungen von bis zu 15 Minuten gab, hieß es.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 12:00 Uhr

