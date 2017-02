dpa

Polizei erschießt Mann in Berlin: Ermittlungen gehen weiter

Einen Tag nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 25-jährigen Mann in Berlin-Hohenschönhausen sind noch viele Fragen ungeklärt. «Die Ermittlungen laufen», sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Bei einem Einsatz am Dienstagabend habe ein verwirrt wirkender Mann gedroht, anderen Menschen Gewalt anzutun und sich umzubringen, hieß es. Er habe ein Messer in der Hand gehabt.

Als die Beamten die Tür aufbrachen und den 25-Jährigen aufforderten, das Messer wegzuwerfen, habe er nicht reagiert. Die Polizisten hätten diese Situation als akute Bedrohung gesehen, erklärte der Sprecher. Wie viele Schüsse genau fielen und wie viele Polizisten auf den Mann schossen, sei noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

