Drei brennende Fahrzeuge in Berlin

In Berlin haben in der Nacht zum Mittwoch drei Fahrzeuge gebrannt. Am Spandauer Damm stand gegen 1.00 Uhr ein Wohnmobil in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor waren schon auf einem Parkplatz an der Falkenseer Chaussee und in Marzahn zwei Autos in Brand geraten, die dann fast vollständig ausbrannten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. «Ein Brandkommissariat klärt die Hintergründe», sagte ein Polizeisprecher.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen