Apotheke nachmittags überfallen

Ein bewaffneter Räuber hat in einer Apotheke in Berlin-Friedrichshain Beute gemacht. Der Mann betrat das Geschäft am Dienstagnachmittag, lief hinter den Verkaufstresen, bedrohte den Angestellten und verlangte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. «Da der Angestellte wohl etwas zu aufgeregt war, kam die Chefin dazu und öffnete die Kasse», sagte ein Sprecher der Polizei. Der Räuber raffte die Einnahmen zusammen, lief auf die Karl-Marx-Allee und verschwand.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

