Drogen an Schulen: Brandenburg verzeichnet Anstieg

Ob Cannabis oder Crystal Meth: Auf Brandenburger Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren zugenommen. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) hervor. 2015 registrierte die Polizei insgesamt 210 Fälle, 2011 waren es noch 119. Das ist ein Plus von rund 76,5 Prozent. Trotz dieser Entwicklung konnte die Aufklärungsquote Schritt halten. Sie liege seit 2011 bei knapp 90 Prozent, so eine Sprecherin. So konnten 2015 insgesamt 193 Tatverdächtige gefasst werden.

Die Zahlen könnten durchaus höher liegen, da in diese Aufstellung nur der Polizei bekannt gewordene Fälle eingeflossen sind und die Ermittler keine Dunkelfeldanalyse anstellten, hieß es.

Ähnliche Beobachtungen werden auch in anderen Bundesländern gemacht. So hat sich in Sachsen-Anhalt die Zahl der Delikte - wenn auch auf niedrigerem Niveau - fast verdreifacht und ist von 42 im Jahr 2011 auf 109 im Jahr 2015 gestiegen. Die Landeskriminalämter Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle (in NRW von 443 auf 897 Delikte, in Sachsen von 69 auf 128), ähnlich stark sind auch die Zuwächse in Thüringen.

In den meisten Fällen geht es um den Besitz oder Erwerb von Drogen, im Fokus steht Cannabis.

