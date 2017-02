dpa

Polizei setzt auf mehr Fahndung mit Video-Bildern

Die Berliner Polizei hat ihre Fahndungen nach Verdächtigen mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras in den vergangen Jahren ausgeweitet. Genaue Zahlen liegen dazu laut Polizei nicht vor, weil es keine statistische Auswertung gibt. Aus dem Archiv der Pressemitteilungen ergibt sich aber, dass die Polizei allein im Januar des laufenden Jahres bereits in acht Fällen Fotos mutmaßlicher Täter aus Überwachungskameras veröffentlichte. Im ganzen Jahr 2016 gab es in mehr als 20 Fällen diese sogenannte Öffentlichkeitsfahndung. 2015 waren es nur etwa 10 Fälle. Etwa die Hälfte der Fahndungen führt zu schnellen Erfolgen.

Als Gründe dafür nannte die Polizei die zunehmende Zahl der Überwachungskameras in Bahnhöfen, U-Bahnen, Bussen und Geschäften. Die Kameras lieferten zudem immer bessere Bilder. Zudem bieten soziale Medien wie Twitter und Facebook der Polizei Verbreitungsmöglichkeiten für ihre Fahndungen, die viel besser und schneller sind als die frühere Veröffentlichung auf Plakaten oder im Fernsehen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 1. Februar 2017 06:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen