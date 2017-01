1:0 gegen Schwenningen: Eisbären feiern wichtigen Sieg

Die Eisbären Berlin haben im Kampf um die Qualifikation für die Pre-Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga einen wichtigen Sieg errungen. Gegen die Schwenninger Wild Wings setzte sich das Team von Cheftrainer Uwe Krupp am Dienstagabend knapp mit 1:0 (0:0;1:0;0:0) durch. André Rankel erzielte den entscheidenden Treffer in der 27. Minute.

Beim Debüt des kanadischen Neuzugangs Charles Linglet taten sich die Hausherren vor 10 124 Zuschauern zunächst aber sehr schwer. Es war der Mannschaft anzumerken, dass neben Stammkeeper Petri Vehanen, der durch Marvin Cüpper ersetzt wurde, sechs weitere Spieler verletzungsbedingt fehlten.

Im Mitteldrittel übernahmen die Eisbären dann zunehmend das Kommando. Zahlreiche Chancen blieben aber ungenutzt, allein Rankel durfte sich als Torschütze feiern lassen. Im letzten Drittel konnten die Berliner ihre optische Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen. Bis zur Schlusssirene war die Partie offen. Ernsthaft gefährden konnten die Schwarzwälder den Sieg der Berliner aber nicht mehr.

