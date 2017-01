Müller bleibt im BER-Aufsichtsrat: Mit Lederer und Behrendt

Am Ende hat sich Regierungschef Müller gegen seine Koalitionspartner durchgesetzt: Berlin schickt die erste Garde in den Flughafen- Aufsichtsrat. Brandenburg und der Bund fahren eine andere Personal-Strategie.

Berlin (dpa/bb) - Es soll ein Zeichen politischer Verantwortung sein: Berlin schickt anders als die übrigen Gesellschafter weiter Senatoren und damit die erste politische Garde in den Aufsichtsrat des Hauptstadtflughafens. Das bedeutet auch: Berlins Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD) bleibt in dem Gremium.

Für die anderen zwei Gesellschafter, Brandenburg und den Bund, sitzen Staatssekretäre im Aufsichtsrat. Brandenburg will das auch nach der Berliner Entscheidung nicht ändern. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) will nicht in das Kontrollgremium. Man sei sich sicher, dass der eigene Weg richtig sei, und habe erst vor Kurzem eine weitere Fachfrau für den Aufsichtsrat gewinnen können, sagte er in Potsdam. Die künftige Vorständin der Landesinvestitionsbank, Kerstin Jöntgen, soll die Flughafengesellschaft mit kontrollieren.