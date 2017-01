dpa

Mehrfach-Handtaschenräuber landet hinter Gittern

Ein mutmaßlicher Handtaschenräuber muss in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige hat am Wochenende nach Polizeiangaben in Bernau (Barnim) mehrere Überfälle verübt. An einer Tankstelle im Stadtgebiet nahmen ihn Streifenbeamte dann fest. Er hatte knapp 2,9 Promille intus. Wenig später gestand er die Taten. Weil der Mann den Behörden einschlägig bekannt ist, erließ ein Bernauer Richter Haftbefehl, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 29-Jährige soll in die Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow gebracht werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 15:40 Uhr

