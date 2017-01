20-Jähriger soll Lebensgefährten der Mutter getötet haben

Eine 55-Jährige kommt von der Nachtschicht nach Hause - und findet dort ihren toten Lebensgefährten. Ihr eigener Sohn gerät schnell in Verdacht, den Mann getötet zu haben.

Luckenwalde (dpa/bb) - Ein 20-Jähriger soll in Luckenwalde den Lebensgefährten seiner Mutter getötet haben - offenbar unter Drogeneinfluss. Seine Mutter habe den pflegebedürftigen 64-Jährigen am Dienstagmorgen 7.00 Uhr tot im gemeinsamen Haus entdeckt, als sie vom Nachtdienst nach Hause kam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Potsdam mit. An der Leiche gebe es Anzeichen, die auf eine Gewalttat hindeuteten.