Verein berät schwangere Flüchtlingsfrauen in Unterkünften

Für schwangere Flüchtlingsfrauen in Deutschland ist ein spezielles Hilfe-Netz entstanden. Beraterinnen und wenn möglich auch Dolmetscherinnen kommen dabei direkt in die Unterkünfte - bislang an knapp 30 Standorten. Das teilte der Verein für Schwangerenberatung Donum Vitae am Dienstag zum offiziellen Auftakt des Projekts «Schwangerschaft und Flucht» in Berlin mit. «Die Frauen befinden sich oft in einer Ausnahmesituation, die durch die bestehende Schwangerschaft noch verschärft wird», hieß es.

Neben Beratung zu Geburtsmöglichkeiten und finanzieller Unterstützung geht es Donum Vitae auch um eine psychosoziale Betreuung. Denn die Frauen hätten häufig traumatisierende Erfahrungen gemacht. Themen seien aber auch der Schutz vor sexualisierter Gewalt, Informationen über Verhütung und Kontakte zu Hebammen, Gynäkologen und Unterstützungsangeboten. «Wir wollen ihnen helfen, dass sie sich auf ihr Kind freuen können - und wir uns mit ihnen», erklärte Donum-Vitae-Bundeschefin Rita Waschbüsch.

Das Projekt wird vom Bundesfamilienministerium bis April 2019 mit insgesamt 3,75 Millionen Euro gefördert. Es war vor gut einem halben Jahr zunächst an sechs Standorten an den Start gegangen. Donum Vitae bietet bereits an mehr als 200 Orten bundesweit kostenlose Schwangeren- und Schwangerekonfliktberatung - orientiert an christlichen Werten.

