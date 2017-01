Brandenburg voraussichtlich mit 360 Millionen Euro im Plus

Die rot-rote Landesregierung kann sich wieder einmal über einen Finanzüberschuss freuen. Nun sollen weiter Schulden abgebaut werden. Der CDU reicht das nicht aus.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs rot-rote Landesregierung hat im vergangenen Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich ein Plus von 360 Millionen Euro erwirtschaftet. Diese gute Entwicklung wolle man weiter fortsetzen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag zum vorläufigen Jahresabschluss. Nach Regierungsangaben ist es bereits der sechste Überschuss in Folge.