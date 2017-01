dpa

Ramona Pop übernimmt mehrere Aufsichts-Chefposten

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) übernimmt den Vorsitz von drei Aufsichtsräten in Berlin. Der rot-rot-grüne Senat bestimmte sie am Dienstag zur Chefin in den Kontrollgremien der Verkehrsbetriebe (BVG), der Wasserbetriebe (BWB) und der Stadtreinigung (BSR). Pop ist zudem bereits Mitglied im Aufsichtsrat der Berliner Messe und soll auch in den Verwaltungsrat der Förderbank IBB und in den Aufsichtsrat der Tourismus-Werbegesellschaft Berlin Partner einziehen. Einen Platz im Aufsichtsrat des Hauptstadtflughafens BER hatte sie abgelehnt.

