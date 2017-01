dpa

Zigarettenschmuggler auf A15 erwischt

Zöllner haben auf der Autobahn 15 bei Forst einen Autofahrer mit 81 000 unversteuerten Zigaretten erwischt. Wie eine Behördensprecherin am Dienstag mitteilte, wurde der Mann bereits am Sonntag mit seinem Wagen einer Routinekontrolle unterzogen. Beim Abklopfen des Fahrzeugsinneren wurden die Beamten in der Seitenverkleidung schnell fündig. Dicht an dicht gedrängt fanden sich Schachteln unterschiedlicher Marken. Zu ähnlichen Ergebnisse kamen die Zöllner im Fahrzeugbogen und auch die Stoßstangen waren präpariert. Der Fahrer gab an, auf dem Weg nach Frankreich zu sein. Gegen ihn wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 13:50 Uhr

