Charles Linglet trainiert schon mit Eisbären-Team

Der neue Außenstürmer Charles Linglet hat am Dienstag bereits mit den Eisbären Berlin trainiert. Der DEL-Club aus der Hauptstadt hat den 34-jährigen gebürtigen Kanadier neu verpflichtet. «Ich habe das Gefühl, dass ich hier gut reinpasse», sagte Linglet nach der ersten Übungseinheit mit den neuen Kollegen. Zuletzt hatte der Profi für den finnischen Klub Tappare Tampare gespielt. Der Sportliche Leiter Stefan Ustorf setzt große Hoffnungen auf Linglet: «Er bringt viel Erfahrung mit und hat Qualitäten, was das Scoring angeht.» Bereits am Dienstagabend gegen die Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr) soll Linglet für die verletzungsgeplagten Berliner auflaufen.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

