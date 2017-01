dpa

Geflügelpest: Angespannte Situation in Brandenburg

Die Geflügelpest in Brandenburg breitet sich immer weiter in Tierbeständen aus. Jetzt hat ein zweiter Tierpark im Land Fälle gemeldet: Bei zwei Hühnern in Kunsterspring (Ostprignitz-Ruppin) sei das H5N8-Virus nachgewiesen worden, sagte am Dienstag ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums und bestätigte entsprechende Medienberichte. 90 Enten und Hühner wurden daher getötet und der Tierpark für den Besucherverkehr geschlossen.

Zuvor hatte der Cottbuser Tierpark fünf H5N8-Fälle gemeldet. Auch drei Geflügelzuchtbetriebe in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland), Alt Zauche (Dahme-Spreewald) und Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) waren vom Ausbruch der Vogelgrippe betroffen. Insgesamt mussten 86 000 Tiere getötet werden. «Wir befinden uns aktuell in einer angespannten Situation», erklärte Ministeriumssprecher Uwe Krink am Dienstag.

Unterdessen werde akribisch geprüft, wie sich Tiere trotz Stallpflicht mit dem hochansteckenden Erreger anstecken konnten. «Dies umfasst alle möglichen Übertragungswege wie zum Beispiel über Menschen, Fahrzeuge, Fleisch, Eier, Futtermittel, Einstreu und alle sonstigen Gegenstände, mit denen das Influenzavirus in den Tierbestand eingeschleppt worden sein kann», sagte Krink. In der vergangenen Woche hatte der Naturschutzbund kritisiert, dass oft nur einseitig der Kontakt zu Wildvögeln als Ursache vermutet werde.

