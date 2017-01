dpa

Im Januar mehr Brandenburger arbeitslos

In Brandenburg waren im Januar mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit als Ende 2016. Die Zahl der Arbeitslosen stieg saisonbedingt um 8986 auf 108 034, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg verglichen mit Dezember um 0,7 Punkte auf 8,2 Prozent. Das war jedoch ein Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Aus Sicht des Chefs der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking, hält der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt an. «Die Nachfrage nach Arbeitskräften, erkennbar an den offenen Stellen in der Region, bleibt auf hohem Niveau.»

Die sogenannte Unterbeschäftigung stieg in Brandenburg weniger stark als die Arbeitslosenzahl. Mitgezählt werden dabei beispielsweise auch ältere Langzeitarbeitslose, Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungen, Flüchtlinge in Sprachkursen und Menschen, die sich nicht arbeitssuchend melden. Demnach waren im Januar insgesamt 142 899 Brandenburger ohne Job, 7540 mehr als im Dezember.

