Eisbären holen Stürmer Charles Linglet

Die Eisbären Berlin haben Außenstürmer Charles Linglet verpflichtet. Der 34-jährige gebürtige Kanadier könnte schon am Dienstagabend im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings zum Einsatz kommen. Linglet kommt vom finnischen Klub Tappara Tampere, zuvor spielte er beim weißrussischen KHL-Klub Dinamo Minsk. Fünf Mal kam er in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Edmonton Oilers zum Einsatz. Linglet soll am Dienstag vorgestellt werden.

Angesichts von zuletzt acht verletzten Stammspielern waren die Berliner, die in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Rang zehn stehen, zum handeln gezwungen. Zumindest die Teilnahme an den Pre-Playoffs soll im Endspurt der Hauptrunde gesichert werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

