dpa

Potsdamer Institutsdirektor kritisiert Trump

Der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, Christoph Meinel, hat das Einreiseverbot des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert. Das Dekret stelle einen Eingriff in den freien Austausch zwischen Wissenschaftlern dar, sagte er am Dienstagmorgen in einem Interview mit dem RBB-Sender Inforadio.

Ganz konkret sei eine Doktorandin des HPI von dem Einreiseverbot betroffen. Das Institut für Software-Systemtechnik bietet den Studiengang IT-Systems Engineering an. Die Wissenschaftlerin habe zwar ein gültiges Visum, um an einem Workshop in den USA teilzunehmen, nun dürfe sie aber nicht mehr in das Land, berichtete Meinel.

Trump hatte am Freitag einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen aus den mehrheitlich muslimischen Ländern Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen verfügt. Flüchtlinge aus aller Welt sind für 120 Tage ausgesperrt, jene aus Syrien sogar auf unbestimmte Zeit. Der Präsidialerlass rief in den USA und international massive Kritik hervor.

Letzte Änderung: Dienstag, 31. Januar 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen